Україна потребує $1 трлн на відбудову: планують створити два міжнародних фонди

Вартість повоєнної відбудови та модернізації України оцінюється у $1 трильйон на період 14 років.

Для відновлення України створять два фонди

Про це йшлося під час засідання Української платформи донорів на рівні міністрів у межах конференції URC-2025.

Під час виступу було представлено концепцію створення двох фінансових фондів загальним обсягом у трильйон доларів:

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Фонд Україна у розмірі $540 млрд, що відповідає актуальній оцінці вартості відбудови, наданій Світовим банком. Його наповнення планується коштом конфіскованих російських активів, а також спеціального мита на експорт сировини з РФ;

Європейський структурний фонд підтримки України обсягом $460 млрд, який слугуватиме механізмом залучення приватних інвестицій з ЄС у розвиток української промисловості.

Серед ключових стратегічних напрямів визначено посилення санкційного тиску на Росію та забезпечення належного фінансування для протидії її агресії.

Зазначається, що спільними зусиллями з міжнародними партнерами Україна вже змогла подолати більшість фінансових викликів.

Зокрема, запущено механізм ERA для використання заморожених активів РФ, виконується програма співпраці з МВФ, а на 2025 рік держава має повне фінансове покриття бюджетного дефіциту.

У рамках обговорення також порушувалося питання фінансування на 2026–2027 роки.

Було запропоновано Європейському Союзу інвестувати в європейську безпеку шляхом співфінансування українських оборонних витрат.

Очікується, що після завершення активної фази війни утримання Збройних сил України становитиме близько €50 млрд щорічно, з яких половину запропоновано покрити шляхом європейської підтримки.

На завершення було висловлено подяку міжнародним партнерам за послідовну допомогу, підтримку та спільну роботу, яка дає змогу долати найскладніші виклики.

Нагадаємо, у Римі проходить Конференція з питань відновлення України URC2025, в якій беруть участь понад 4 тис. високопосадовців.

Також повідомлялося, що на полях заходу відбудеться саміт Коаліції охочих.

Фото: Денис Шмигаль

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