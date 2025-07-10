Вдячний пані Маркаровій: Зеленський анонсував зміну посла України у США
Президент Володимир Зеленський заявив, що послу України у США Оксані Маркаровій буде запропонована нова робота, ймовірно, в Україні.
Про це глава держави повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини.
Зміна посла України у США: що відомо
– Я вдячний пані Маркаровій. Ми з нею розмовляли, мали контакт. Яке буде продовження її роботи – я не можу сказати, багато чого залежить від неї. Я відкритий, я хочу, щоби вона працювала в Україні, – наголосив президент.
Зеленський зазначив, що якщо він вирішить, що “представляти Україну у США буде міністр оборони Рустем Умєров, це спричинить серйозні перестановки в уряді”.
– Тому що сьогодні всі рішення, весь наш бюджет — це, на жаль, війна. Тому від Міністерства оборони, на жаль, залежить багато чого, – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що для України зараз важливо посилювати співпрацю з США.
– Тому потрібно, щоби людина була сильна і була в контексті найголовнішого – посилення України, зброї. І тому це може бути міністр оборони України, – додав Зеленський.
Він припустив, що таке рішення може викликати багато критики, проте “хто ще зможе нести таку відповідальність під час війни”.
Раніше Суспільне з посиланням на джерела в ОП писало, що Зеленський повідомив послу в США Оксані Маркаровій про те, що він збирається звільнити її з посади. За словами джерела, президент запропонував їй залишитися в команді.
Консультації з главою Міністерства закордонних справ України Андрієм Сибігою вже відбулися.