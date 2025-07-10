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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Втрати ворога на 10 липня: знищено 920 окупантів та майже чотири десятки артсистем

російський танк
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 920 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили 38 одиниць артилерійських систем, 11 танків та три бойові броньовані машини.

Зараз дивляться

Втратили окупанти й три РСЗВ.

Втрати ворога на 10 липня 2025 року

  • особового складу – близько 1 030 580 (+920) осіб,
  • танків – 11 011 (+11),
  • бойових броньованих машин – 22 972 (+3),
  • артилерійських систем – 30 140 (+38),
  • реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 1 437 (+3),
  • засобів ППО – 1 193 (+0),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44 781 (+324),
  • крилатих ракет – 3 445 (+6),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 656 (+81),
  • спеціальної техніки – 3 929 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 233-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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