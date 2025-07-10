Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 10 липня: знищено 920 окупантів та майже чотири десятки артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 920 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, ЗСУ знищили 38 одиниць артилерійських систем, 11 танків та три бойові броньовані машини.
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Втратили окупанти й три РСЗВ.
Втрати ворога на 10 липня 2025 року
- особового складу – близько 1 030 580 (+920) осіб,
- танків – 11 011 (+11),
- бойових броньованих машин – 22 972 (+3),
- артилерійських систем – 30 140 (+38),
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 1 437 (+3),
- засобів ППО – 1 193 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44 781 (+324),
- крилатих ракет – 3 445 (+6),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 656 (+81),
- спеціальної техніки – 3 929 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 233-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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