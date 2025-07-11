Буданов розповів, як довго планує очолювати ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що планує залишатися на своїй посаді до завершення війни з Росією.

Про це він розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Буданов про мрію зупинити війну та ризики для життя

У серпні виповниться п’ять років з моменту призначення Кирила Буданова на посаду глави ГУР.

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Коли журналіст нагадав про цю дату, Буданов додав з характерною для нього прямотою: Якщо я виживу.

— Зараз моя мрія – зупинити цю війну. Україна – це країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим я хочу займатися, – сказав Буданов.

Глава військової розвідки зазначив, що в умовах війни може статися будь-що, згадавши про меморіал у відомстві, присвячений розвідникам, які загинули під час виконання завдань.

Нагадаємо, що Буданов неодноразово ставав ціллю російських спецслужб через свою активну роль у координації розвідувальних операцій.

Так, від початку війни на начальника ГУР було скоєно понад 10 спроб замаху на життя.

Зокрема, у грудні 2023 року стало відомо про спробу отруєння Буданова та його оточення.

Постраждала його дружина Маріанна Буданова, яка потрапила до лікарні з симптомами отруєння важкими металами.

Згодом українська розвідка підтвердила, що це була спроба замаху.

Йшлося про накопичення токсичних речовин в організмі, що свідчило про довготривале або навмисне отруєння.

Кирило Буданов тоді заявив, що замах організували російські спецслужби, і це був не перший подібний випадок.

У кількох російських пропагандистських медіа звучали твердження про знищення Буданова внаслідок ударів по ГУР, проте всі вони були неправдивими.

Наприклад, у травні 2023 року російські джерела поширили дезінформацію про нібито смертельне поранення Буданова після обстрілу.

Вже за кілька днів він з’явився на відео в хорошому стані та публічно спростував фейки.

У цьому ж інтерв’ю Bloomberg Буданов заявив, що перемир’я між Україною та Росією можна досягти до кінця цього року.

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