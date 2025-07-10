Італія надасть Україні вже третю SAMP/T і €1,7 млрд у цьому році – Кондратюк

Заступниця глави Верховної Ради Олена Кондратюк зустрілася з віцепрезиденткою Палати депутатів Італії Анною Аскані у Римі. За підсумками розмови стало відомо, що Італія надасть Україні вже третю систему ППО SAMP/T і €1,7 млрд підтримки у цьому році.

Про що говорили Кондратюк і Аскані на зустрічі

Олена Кондратюк і Анна Аскані обговорили проведення конференції URC2025, участь Італії у відбудові України, посилення санкцій Європейського Союзу та питання повернення викрадених російськими окупантами дітей, йдеться на сайті Верховної Ради.

Віцепрезидентка Палати депутатів Італії стверджує, що бере особисту участь у питанні запровадження 18 пакету санкцій ЄС проти Росії.

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На її думку, необхідні такі обмеження, які Москва не зможе обходити.

Як стверджує Аскані, Міжнародну конференцію з питань відновлення у Римі організували для демонстрації Росії, що Італія продовжить підтримувати та готова допомагати з відбудовою України.

– Ми хочемо, щоб мир був тривалим. Ми розуміємо, що таке Росія. Ми є партнером саме України, – стверджує вона.

У відповідь Олена Кондратюк подякувала Італії за надану військову допомогу та внесок у захист України від російських атак.

Як зазначила заступниця глави Верховної Ради, Італія вже надала підтримку на €2,8 млрд, а ще €1,7 млрд виділять у цьому році.

За словами Кондратюк, Італія передасть Україні вже третю протиповітряну систему SAMP/T і ракети до неї.

Вона наголосила, що Італія робить все можливе для відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Джерело : Верховна Рада

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