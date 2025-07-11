Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
СБУ виявила в Шахедах, які атакували Київ, компоненти китайського виробництва
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Мобілізовані ФОП на час служби звільнені від сплати податків: як цим скористатися

демобілізація мобілізованих
Фото: Depositphotos

Відповідно до ухвалених змін до Податкового кодексу, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.

Звільнення від податків мобілізованих ФОП

Як повідомляє Податкова служба України, мобілізовані ФОП будуть мати право на звільнення від сплати податків.

Податки, які не сплачуватимуться:

Зараз дивляться
  • податок на доходи фізичних осіб,
  • єдиний податок,
  • військовий збір,
  • ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, проте не раніше 24 лютого 2022 року.

ФОП звільнення від податків: що робити

  • якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в Реєстрі – заяву подавати не потрібно;
  • якщо даних у Реєстрі немає – можна подати заяву й копії підтверджувальних документів самостійно до податкової.

Для вирішення податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів у територіальних органах створено робочі групи.

Читайте також
Як подавати декларацію ФОП, якщо немає доходу – відповідь експерта
податки в Україні

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніМобілізаціяПодаткиФОП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь