Мобілізовані ФОП на час служби звільнені від сплати податків: як цим скористатися
Відповідно до ухвалених змін до Податкового кодексу, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.
Звільнення від податків мобілізованих ФОП
Як повідомляє Податкова служба України, мобілізовані ФОП будуть мати право на звільнення від сплати податків.
Податки, які не сплачуватимуться:
- податок на доходи фізичних осіб,
- єдиний податок,
- військовий збір,
- ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.
Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, проте не раніше 24 лютого 2022 року.
ФОП звільнення від податків: що робити
- якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в Реєстрі – заяву подавати не потрібно;
- якщо даних у Реєстрі немає – можна подати заяву й копії підтверджувальних документів самостійно до податкової.
Для вирішення податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів у територіальних органах створено робочі групи.