Мобілізовані ФОП на час служби звільнені від сплати податків: як цим скористатися

Відповідно до ухвалених змін до Податкового кодексу, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.

Звільнення від податків мобілізованих ФОП

Як повідомляє Податкова служба України, мобілізовані ФОП будуть мати право на звільнення від сплати податків.

Податки, які не сплачуватимуться:

Зараз дивляться

податок на доходи фізичних осіб,

єдиний податок,

військовий збір,

ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, проте не раніше 24 лютого 2022 року.

ФОП звільнення від податків: що робити

якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в Реєстрі – заяву подавати не потрібно;

якщо даних у Реєстрі немає – можна подати заяву й копії підтверджувальних документів самостійно до податкової.

Для вирішення податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів у територіальних органах створено робочі групи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.