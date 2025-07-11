МЗС про “новий підхід” РФ з врегулювання війни в Україні: ми цю концепцію не бачили

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що відомство поки що не може оцінити “нову концепцію” з вирішення війни в Україні, яку Росія запропонувала держсекретарю США Марко Рубіо після переговорів з очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим.

Про це Тихий сказав на брифінгу у п’ятницю, 11 липня.

Україна чекає контактів для оцінки ситуації

Він наголосив: щойно українська сторона отримає цю “концепцію”, її детально вивчать.

Зараз дивляться

– Щоб висловити своє ставлення, мені потрібно побачити цю концепцію. Станом на зараз ні я, ні, наскільки мені відомо, будь-хто інший в Україні, цю концепцію не бачив, – сказав він.

За словами Тихого, російські удари “набагато більш промовисто свідчать про курс Москви і її позицію щодо миру”.

Втім, Україна чекатиме на контакти, щоб з’ясувати, які сигнали росіяни доносили до американської сторони.

Речник нагадав, що варто дивитися не стільки на російські заяви, які “є, як правило, брехливими”, а на їхні дії.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з Лавровим 10 липня сказав, що Кремль нібито пропонує новий підхід до врегулювання війни в Україні.

Однак детальної інформації щодо змісту цієї пропозиції держсекретар не надавав.

Коментарів Лаврова щодо цих слів Рубіо поки що не було.

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