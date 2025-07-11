Нічна атака на Україну: РФ запустила майже 80 дронів, більшість – Шахеди

У ніч проти 11 липня РФ атакувала Україну 79 БпЛА, до 60 з них – Шахеди.

Атака дронами 11 липня: як відпрацювала ППО

Протягом ночі та ранку дрони летіли у бік України із напрямків Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

У Повітряних силах ЗСУ станом на 13:00 підтвердили збитття 44 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

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Ще 16 дронів локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

На жаль, зафіксовано влучання 19 БпЛА у 8 локаціях та падіння уламків збитих цілей ще у трьох.

Зокрема, під час атаки на Харків дрони влучили у житлову забудову та пологовий будинок у Салтівському районі міста.

Пошкоджено неексплуатовану будівлю, магазин, скління вікон у пологовому та багатоповерхівці, зруйновано гараж.

Наразі відомо про 9 постраждалих, серед них – двоє чоловіків та сім жінок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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