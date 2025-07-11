РФ відхиляє припинення вогню та посилює удари по Україні: Сибіга на зустрічі з конгресменами

Міністр іноземних справ Андрій Сибіга зустрівся з представниками Палати представників Сполучених Штатів Америки.

Зустріч Сибіги з представниками Палати представників США

Як заявив Андрій Сибіга, він був радий зустрітися з представниками Палати представників США.

Глава МЗС обговорив з ними посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки для посилення тиску на Росію, зокрема нові санкції.

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– Я підтвердив відданість України досягненню справедливого миру та повідомив їх про посилення терору Росії проти цивільного населення, – стверджує Сибіга.

За словами Сибіги, дотепер Росія відхиляє припинення вогню та посилює атаки у відповідь на всі конструктивні мирні пропозиції України.

Під час зустрічі вони обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки для здійснення тиску на Росію. Зокрема, йдеться про нові жорсткі санкції США для позбавлення фінансування військової машини Кремля.

Міністр наголосив, що вдячний Конгресу США та обом партіям за непохитну підтримку України в обороні від російської агресії.

Крім цього, Сибіга підтримав позитивні сигнали від американського Конгресу щодо готовності підтримувати та розширювати взаємовигідну оборонну співпрацю з Україною.

Глава МЗС стверджує, що Україна готова поділитися знаннями та технологіями, адже є надійним союзником.

Він переконаний, що міцне стратегічне партнерство між Україною та США є основоположним для трансатлантичного миру та безпеки.

Джерело: Андрій Сибіга

Фото: Андрій Сибіга

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