РФ збільшила угрупування військ, що воює проти України до 700 тис. – розвідка

Станом на початок липня 2025 року Росія залучила до війни проти України понад 700 тис. військовослужбовців.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки у відповідь на запит Liga.net.

Проти України воюють 700 тис. військових РФ

Станом на початок липня до ведення бойових дій проти України Росія залучає наземне угруповання Збройних сил чисельністю понад 700 тис. осіб, – зазначили у СЗР.

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Згідно з інформацією, лише у травні чисельність угруповання зросла на 60 тис., а з листопада 2024 року – на 120 тис. військових.

Окрім регулярних збройних сил, до виконання завдань на тимчасово окупованих українських територіях та у прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ, залучено підрозділи Росгвардії.

Їхня чисельність становить до 35 тис. осіб.

У середині травня 2025 року головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що Росія використала у війні проти України близько 640 тис. військових.

У березні заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявляв, що чисельність російського контингенту становила понад 620 тис.

Станом на листопад 2024 року Скібіцький говорив про 580 тис. російських військових, залучених до бойових дій.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що втрати російської армії з початку 2025 року сягнули 100 тис. загиблих. Втрати Збройних Сил України менші, проте також залишаються серйозними.

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