У Києві запускають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів: що відомо

У Києві повноцінно запрацює система перехоплення російських дронів, яка вже показала свою еффективність.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

260 млн грн – на систему перехоплення дронів

– Столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту Чисте небо, який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів. На реалізацію ініціативи буде виділено 260 млн грн, – наголосив він.

За його словами, ці кошти спрямують на закупівлю дронів-перехоплювачів та створення ефективної системи реагування.

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Зокрема:

на розгортання центру підготовки операторів (спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами);

на формування додаткових мобільних підрозділів, які нестимуть чергування у Києві та на підступах до столиці.

Система працюватиме у координації з Генштабом, Повітряними силами та Силами оборони.

Ткаченко зауважив, що за кілька місяців пілотного проєкту Чисте небо у Київській області перехоплено майже 550 ворожих БпЛА.

– Це не просто статистика, це – збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика. Окрім цього, працюємо над залученням позабюджетних коштів. Це інвестиція в безпеку кожного киянина, – додав очільник КМВА.

Днями президент Володимир Зеленський заявив про укладення угод з Данією та США про спільне виробництво БпЛА, зокрема дронів-перехоплювачів, які будуть в пріоритеті.

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