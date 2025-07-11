У Києві запускають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів: що відомо
У Києві повноцінно запрацює система перехоплення російських дронів, яка вже показала свою еффективність.
Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
260 млн грн – на систему перехоплення дронів
– Столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту Чисте небо, який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів. На реалізацію ініціативи буде виділено 260 млн грн, – наголосив він.
За його словами, ці кошти спрямують на закупівлю дронів-перехоплювачів та створення ефективної системи реагування.
Зокрема:
- на розгортання центру підготовки операторів (спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами);
- на формування додаткових мобільних підрозділів, які нестимуть чергування у Києві та на підступах до столиці.
Система працюватиме у координації з Генштабом, Повітряними силами та Силами оборони.
Ткаченко зауважив, що за кілька місяців пілотного проєкту Чисте небо у Київській області перехоплено майже 550 ворожих БпЛА.
– Це не просто статистика, це – збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика. Окрім цього, працюємо над залученням позабюджетних коштів. Це інвестиція в безпеку кожного киянина, – додав очільник КМВА.
Днями президент Володимир Зеленський заявив про укладення угод з Данією та США про спільне виробництво БпЛА, зокрема дронів-перехоплювачів, які будуть в пріоритеті.