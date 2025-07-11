Умови працевлаштування людей з інвалідністю з 2026 року: квоти, супровід і нові правила

З 2026 року люди з інвалідністю отримають більше можливостей для працевлаштування і достойного життя.

Як зміняться умови працевлаштування людей з інвалідністю з 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Працевлаштування для людей з інвалідністю: зміни в законодавстві

З 1 січня 2026 року в Україні почнуть діяти нові зміни до законодавства, які розробило Міністерство соціальної політики. Вони мають суттєво покращити ситуацію з працевлаштуванням людей з інвалідністю та зробити їхню участь у ринку праці більшою і комфортнішою.

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Працевлаштування для людей з інвалідністю з 2026 року, що зміниться:

Вводиться обов’язкова квота 4%. Саме стільки працівників з інвалідністю мають бути в компаніях як у приватному, так і в державному секторі.

Скасовуються застарілі обмеження на певні види робіт. Людина з інвалідністю зможе працювати на тій посаді, яка не шкодить її здоров’ю та безпеці, а також безпечна для інших.

Запроваджується соціальний супровід для людини, яка шукає роботу, і для роботодавця, щоб процес адаптації був легшим.

Тепер замість штрафів роботодавців заохочуватимуть. Можна буде враховувати часткову зайнятість або облаштувати робоче місце так, щоб воно було зручним.

Як пояснив заступник міністра соціальної політики Володимир Василенко в ефірі телемарафону Єдині новини, сьогодні в Україні працює лише 16% людей з інвалідністю, тоді як у країнах ЄС цей показник становить від 50 до 70%.

Новий закон має це змінити. Головна мета – не просто виконати квоту, а дати можливість людям з інвалідністю працювати, бути частиною суспільства й економіки, мати гідне життя.

За словами заступника міністра соціальної політики Володимира Василенка, наразі в Україні працює лише 420 тис. людей з інвалідністю з-понад 3 млн. Тому в лютому парламент ухвалив новий закон, який почне працювати з 1 січня 2026 року.

Нові умови працевлаштування людей з інвалідністю з 2026 запроваджують новий підхід.

– Тож відтепер держава буде стимулювати, а не штрафувати. Тобто тепер, якщо роботодавець не виконуватиме встановлені квоти, він може сплатити цільовий внесок до фонду, – зазначив Володимир Василенко.

Як один із видів стимулювання роботодавців розглядається субсидія в тому випадку, якщо людина з інвалідністю не може працювати зі стовідсотковою продуктивністю.

Джерело : Мінсоцполітики

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