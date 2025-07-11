Умови працевлаштування людей з інвалідністю з 2026 року: квоти, супровід і нові правила
З 2026 року люди з інвалідністю отримають більше можливостей для працевлаштування і достойного життя.
Як зміняться умови працевлаштування людей з інвалідністю з 2026 року, читайте в нашому матеріалі.
Працевлаштування для людей з інвалідністю: зміни в законодавстві
З 1 січня 2026 року в Україні почнуть діяти нові зміни до законодавства, які розробило Міністерство соціальної політики. Вони мають суттєво покращити ситуацію з працевлаштуванням людей з інвалідністю та зробити їхню участь у ринку праці більшою і комфортнішою.
Працевлаштування для людей з інвалідністю з 2026 року, що зміниться:
- Вводиться обов’язкова квота 4%. Саме стільки працівників з інвалідністю мають бути в компаніях як у приватному, так і в державному секторі.
- Скасовуються застарілі обмеження на певні види робіт. Людина з інвалідністю зможе працювати на тій посаді, яка не шкодить її здоров’ю та безпеці, а також безпечна для інших.
- Запроваджується соціальний супровід для людини, яка шукає роботу, і для роботодавця, щоб процес адаптації був легшим.
- Тепер замість штрафів роботодавців заохочуватимуть. Можна буде враховувати часткову зайнятість або облаштувати робоче місце так, щоб воно було зручним.
Як пояснив заступник міністра соціальної політики Володимир Василенко в ефірі телемарафону Єдині новини, сьогодні в Україні працює лише 16% людей з інвалідністю, тоді як у країнах ЄС цей показник становить від 50 до 70%.
Новий закон має це змінити. Головна мета – не просто виконати квоту, а дати можливість людям з інвалідністю працювати, бути частиною суспільства й економіки, мати гідне життя.
За словами заступника міністра соціальної політики Володимира Василенка, наразі в Україні працює лише 420 тис. людей з інвалідністю з-понад 3 млн. Тому в лютому парламент ухвалив новий закон, який почне працювати з 1 січня 2026 року.
Нові умови працевлаштування людей з інвалідністю з 2026 запроваджують новий підхід.
– Тож відтепер держава буде стимулювати, а не штрафувати. Тобто тепер, якщо роботодавець не виконуватиме встановлені квоти, він може сплатити цільовий внесок до фонду, – зазначив Володимир Василенко.
Як один із видів стимулювання роботодавців розглядається субсидія в тому випадку, якщо людина з інвалідністю не може працювати зі стовідсотковою продуктивністю.