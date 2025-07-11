Втрати ворога на 11 липня: знищено 1040 окупантів та понад дві сотні дронів

Втрати ворога на 11 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 234-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,031 млн.

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Втрати ворога на 11 липня 2025 року

особового складу – близько 1 031 620 (+1 040);

танків – 11 013 (+2);

бойових броньованих машин – 22 979 (+7);

артилерійських систем – 30 163 (+23);

реактивних систем залпового вогню – 1 437;

засобів протиповітряної оборони – 1 193;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 45 003 (+222);

крилатих ракет – 3 459 (+14);

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 54 732 (+76);

спеціальної техніки – 3 929.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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