Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 11 липня: знищено 1040 окупантів та понад дві сотні дронів
Втрати ворога на 11 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 234-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,031 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 11 липня 2025 року
- особового складу – близько 1 031 620 (+1 040);
- танків – 11 013 (+2);
- бойових броньованих машин – 22 979 (+7);
- артилерійських систем – 30 163 (+23);
- реактивних систем залпового вогню – 1 437;
- засобів протиповітряної оборони – 1 193;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 45 003 (+222);
- крилатих ракет – 3 459 (+14);
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 732 (+76);
- спеціальної техніки – 3 929.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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