Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
СБУ виявила в Шахедах, які атакували Київ, компоненти китайського виробництва
Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.

Втрати ворога на 11 липня: знищено 1040 окупантів та понад дві сотні дронів

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 11 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 234-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,031 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 11 липня 2025 року

  • особового складу – близько 1 031 620 (+1 040);
  • танків – 11 013 (+2);
  • бойових броньованих машин – 22 979 (+7);
  • артилерійських систем – 30 163 (+23);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 437;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 193;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 45 003 (+222);
  • крилатих ракет – 3 459 (+14);
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 732 (+76);
  • спеціальної техніки – 3 929.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Путін, можливо, втратив шанс миру шляхом переговорів – NYT
Трамп і Путін

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь