Вибухи у Криму 11 липня: що відбувається у Красноперекопському районі

Потужні вибухи у Криму сьогодні, 11 липня, прогриміли після 11:00. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Вибухи в Криму сьогодні, 11 липня: що відомо

Про два вибухи у Криму сьогодні, 11 липня, написав канал Кримський вітер у Telegram о 10:54.

Зокрема, гучно було у Красноперекопському районі. Подробиці наразі невідомі, проте підписники зауважили, що вибухи були дуже потужні.

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Крім того, об 11:25 відбувся пуск ракети в районі Джанкоя. Внаслідок чого також прогримів гучний вибух у Красноперекопському районі, повідомив один з користувачів.

Нагадаємо, що зранку 11 липня російські окупанти поцілили у медзаклад в Білозерці, що на Херсонщині. Унаслідок атаки постраждав пацієнт і двоє працівників.

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