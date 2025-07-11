Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Вибухи у Криму 11 липня: що відбувається у Красноперекопському районі
Потужні вибухи у Криму сьогодні, 11 липня, прогриміли після 11:00. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.
Вибухи в Криму сьогодні, 11 липня: що відомо
Про два вибухи у Криму сьогодні, 11 липня, написав канал Кримський вітер у Telegram о 10:54.
Зокрема, гучно було у Красноперекопському районі. Подробиці наразі невідомі, проте підписники зауважили, що вибухи були дуже потужні.
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Крім того, об 11:25 відбувся пуск ракети в районі Джанкоя. Внаслідок чого також прогримів гучний вибух у Красноперекопському районі, повідомив один з користувачів.
Нагадаємо, що зранку 11 липня російські окупанти поцілили у медзаклад в Білозерці, що на Херсонщині. Унаслідок атаки постраждав пацієнт і двоє працівників.
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