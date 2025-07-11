Нацгвардійці з Буревію знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ

На Куп’янському напрямку бійці дронової роти Першої президентської бригади Національної гвардії Буревій знищили реактивну систему залпового вогню Type-75, яку Росія отримала з Північної Кореї.

Про це повідомила пресслужба бригади.

Байці бригади Буревій знищили північнокорейську РСЗВ

– Північнокорейська екзотика не витримала реалій фронту. РСЗВ Type-75 вийшла на позицію, аби працювати, але першими відпрацювали пілоти Першої президентської бригади Буревій. Удар швидкий, результат – очікуваний: ще одна рідкість знищена на Купʼянському напрямку. Тримаємо темп, – йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Type-75

Реактивна система залпового вогню Type-75 калібру 107 мм – розробка КНДР, яка є копією китайської Type 63. Китайський зразок, у свою чергу, базується на радянській БМ-14.

Type-75 була створена у 1960-х роках і нині вважається морально застарілою. Через дальність стрільби лише 9-11 км ця система призначена виключно для безпосередньої підтримки піхотних підрозділів.

Вперше боєприпаси до Type-75 були зафіксовані у квітні 2025 року після атаки на 51-й арсенал ГРАУ РФ біля міста Кіржач у Московській області.

На фото та відео з місця вибуху були видні уламки та нерозірвані ракети саме від Type-75. У червні цю техніку вже почали активно використовувати на російських полігонах.

Північна Корея підтримує Росію у війні проти України. До 40% російських боєприпасів наразі походять з КНДР.

Найближчим часом Пхеньян може направити до України до 30 тис. своїх військових для участі у бойових діях на боці Кремля.

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