РФ продовжує терор: Сибіга закликав партнерів позбавити Путіна нафтових доходів

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликає західних партнерів прискорити застосування нового 18-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, щоб припинити російський терор мирних українців.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

Сибіга про обстріл України 12 липня

Міністр зауважив, що Росія продовжує тероризувати мирне населення України, запускаючи сотні дронів та ракет, тим самим руйнуючи житлові райони, вбиваючи і калічачи цивільних осіб.

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– Особливо жахливого удару зазнали західні міста Чернівці, Львів і Луцьк, також постраждали інші регіони, – заявив Андрій Сибіга.

За його словами, масштаби щоденного російського терору свідчать про необхідність позбавити Москву її нафтових доходів, завдяки яким вона й веде війну проти України.

– Російська військова машина щодня виробляє сотні засобів терору. Її масштаби становлять загрозу не тільки для України, але й для всієї трансатлантичної спільноти, – наголосив Андрій Сибіга.

Очільник МЗС зауважив, що саме в інтересах партнерів якомога швидше вдарили по російській фабриці терору новими санкціями, а саме: 18-м пакетом Євросоюзу та американським законопроєктом Грема-Блюменталя.

– Негайно припиніть фінансування фабрики смерті Путіна, – зауважив міністр Андрій Сибіга.

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