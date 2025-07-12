Суд стягнув рекордні 2,6 млрд грн з онлайн-казино за співпрацю з РФ

За даними слідства, компанія мала документально підтверджені зв’язки з представниками РФ і підсанкційними суб’єктами.

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Онлайн-казино організувало фінансові потоки на користь російського бюджету та підтримку збройної агресії проти України.

Пов’язані з казино особи провадили господарську діяльність на території так званої ЛНР, наповнюючи бюджет ворога.

Особа, яка контролювала діяльність казино, після 24 лютого 2022 року фінансувала ветеранів російської спеціальної військової операції.

Експерти підтвердили, що використання послуг цього казино завдавало шкоди боєздатності Сил оборони України.

Саме онлайн-казино продовжує роботу на території Росії та російських інтернет-ресурсах.

Як повідомили у ДБР, директора онлайн-казино засудили на п’ять років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання строком на три роки.

Його визнали винним за кількома статтями:

провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 службове підроблення (ч. 1 ст. 366

У межах справи повідомили про підозри також голові та члену комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за пособництво агресору та незаконне зберігання наркотиків.

Крім того, підозри оголосили власникам онлайн-казино.

Нагадаємо, що директору онлайн-казино PIN-UP повідомили про підозру 10 січня 2025 року.