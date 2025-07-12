Зеленський про нічний обстріл: Темпи ударів РФ можна “збити” жорсткими санкціями

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований нічний обстріл України, зазначивши, що є жертви та поранені.

Нічний обстріл України 12 липня

Президент зазначив, що вночі росіяни атакували Україну майже 600 дронами, понад половину з яких – Шахеди. Ще летіли на Україну 26 крилатих ракет.

– Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини й Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, понад половину з них – Шахеди. Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені, – наголосив Володимир Зеленський.

На жаль, зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі, зокрема в житлові будинки.

Зараз дивляться

Станом на зараз відомо про двох загиблих у Чернівцях. Ще близько 20 людей зазнали поранень.

Реакція Зеленського на масований обстріл України

За словами президента, масовані ворожі обстріли України, які відбуваються щодня, можна “приборкати” санкціями, особливо проти тих, хто допомагає росіянам виготовляти дрони та заробляти на експорті нафти.

– Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна “збити” санкціями вже зараз… Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати, – наголосив Зеленський.

Президент категоричний – зупинити війну в Україну можна лише силою. Саме тому Київ очікує від партнерів не просто сигналів, а й конкретних дій, які рятуватимуть життя.

Сьогодні на світанку пролунали вибухи у Чернівцях та області. Росіяни атакували місто крилатими ракетами та дронами. Є пошкоджені житлові будинки та авто. На жаль, загинули: 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Ще четверо людей госпіталізовані у важкому стані. Одна жінка – вкрай тяжка.

Уночі в небі над Житомирщиною сили ППО збили кілька ворожих цілей, проте на території області зафіксовано руйнування занедбаної господарської споруди.

Також вночі Росія атакувала Харків ударними дронами та керованими авіабомбами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 235-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.