Атаки на Чернівці, Луцьк та інші міста на Заході, бої на Покровському напрямку: фронт за тиждень

Протягом тижня ситуація в Україні залишалася надзвичайно напруженою як на фронті, так і в тилу. Росія здійснила рекордну кількість ракетних і дронових атак по різних містах – під удари вперше потрапили Чернівці.

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на ключових напрямках. Разом з подіями на полі бою тривали важливі дипломатичні ініціативи.

Міжнародна спільнота обговорювала підтримку України: у Римі відбулася конференція з питань відновлення, пролунали заклики до посилення санкцій проти Росії. Крім цього, ухвалено історичне рішення ЄСПЛ щодо відповідальності РФ за численні порушення прав людини.

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Факти ICTV дізнавалися, наскільки змінилася ситуація на фронті в Україні з 4 до 11 липня, де найбільше тиснули російські війська та які ключові події відбулися за останній тиждень.

Масовані атаки РФ ракетами й дронами по Україні

Протягом останнього тижня Росія посилила атаки балістичними ракетами та ударними дронами Shahed по різних містах України.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 9 липня ворог здійснив масований обстріл, застосувавши рекордну кількість засобів нападу – 741. Серед них – 728 Shahed та інших типів БпЛА, сім крилатих ракет Х-101/Іскандер-К і шість аеробалістичних Кинджалів. У той день основним напрямком удару стала Волинь, зокрема Луцьк.

У ніч на 10 липня ворог повторно здійснив масовану атаку, застосувавши 415 засобів повітряного нападу, але основний удар уже був спрямований на Київ.

Серед застосованого арсеналу – 397 Shahed та інших типів дронів, вісім балістичних ракет Іскандер-М, шість крилатих Х-101 і чотири С-300. Згодом вдень у четвер, 10 липня, ударні безпілотники вперше долетіли до Чернівців.

Ще одна масована атака відбулася у ніч на 12 липня, коли РФ застосувала 623 повітряні цілі. Серед них – 597 дронів Shahed та інших типів, а також 26 крилатих ракет Х-101. Тоді під удар знову потрапили Чернівці, Луцьк, Львів та інші міста.