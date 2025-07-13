Бої наблизилися впритул до адмінкордону Дніпропетровщини – ОСУВ Хортиця

Російські війська не полишають намірів зайти на територію Дніпропетровської області. Бойові дії наблизилися до адмінкордону між Донеччиною та Дніпропетровщиною.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив спікер ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов.

Ситуація на адмінкордоні Дніпропетровщини

За словами Віктора Трегубова, росіяни щонайменше впродовж останніх трьох тижнів заявляють, що вони вже на території Дніпропетровської області. Навіть знімають відео, які у підсумку виявляються вкидами.

Зараз дивляться

Станом на 13 липня росіян на території Дніпропетровщини немає.

— Станом на зараз на території Дніпропетровської області він (ворог, — Ред.) не перебуває. Хоча бої впритул наблизилися до адміністративного кордону, до окремих населених пунктів, які розташовані біля адміністративного кордону, — додав речник ОСУВ.

Віктор Трегубов зауважив, що абсолютно не йдеться проте, що росіяни нібито захопили якусь частину території на самому адмінкордоні між Донецькою та Дніпропетровською областю чи за адмінмежею.

Щодо ворожих диверсійних груп (ДРГ), то, за словами Віктора Трегубова, вони можуть проникати в інші області. Але тут варто розуміти, що ДРГ можуть заходити й до Волинської області з території Білорусі.

Речник ОСУВ Хортиця також наголосив, що цивільним, які живуть близько до фронту варто евакуюватися, щоб зберегти власні життя та дати змогу Силам оборони працювати по ворогу.

– Евакуйований населений пункт тримати простіше, коли військовим не треба піклуватися про мирне населення, яке не може себе захистити, – каже Віктор Трегубов.

Карта боїв на Донеччині

За даними порталу Deep State, на окремих ділянках Донецької области російські війська наближають до адміністративного кордону Дніпропетровщини.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 1 липня заявив про захоплення російськими військами села Дачне, розташованого в Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Водночас у Генштабі ЗСУ не повідомляли про окупацію Дачного. Проте наші військові підтвердили що під контролем ворога перебуває село Новосергіївка на Донеччині, яке межує з Дніпропетровською областю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.