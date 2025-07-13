Головком Сирський та командувач ЗС Латвії Пуданс відвідали операційну зону на Сході
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав операційну зону на Сході країни разом із командувачем Національних Збройних сил Латвії генерал-майором Каспарсом Пудансом.
Про це повідомив Олександр Сирський.
Візит Каспарса Пуданса до України
Головнокомандувач Олександр Сирський наголосив, що Латвія є одним із найвідданіших союзників України.
– Україна ніколи не забуде готовність Латвії щорічно надавати військову допомогу в розмірі чверті відсотка валового внутрішнього продукту, – зауважив Олександр Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ подякував генерал-майору Каспарсу Пудансу, латвійському уряду та народу за непохитну підтримку України, зокрема у надані озброєння, військової техніки, боєприпасів та іншого обладнання.
Сирський також відзначив приєднання Латвії до Коаліції охочих щодо ймовірного майбутнього розгортання в Україні іноземних сил, які гарантуватимуть безпеку нашій країні.
Сирський та Пундас обговорили оперативну обстановку на фронті. Головнокомандувач ЗСУ окреслив нагальні потреби Сил оборони від партнерів по НАТО.
1 липня уряд Латвії ухвалив передання Україні 42 бронетранспортерів Patria 6×6 та іншого військового обладнання.
Відомо, що Литва і Фінляндія планують з 2026 року розпочати виробництво протипіхотних мін для забезпечення своїх потреб і постачання Україні.