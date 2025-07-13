На Запорізькій АЕС вночі лунала стрілянина, біля енергоблоків знайшли гільзи
Пізно ввечері 12 липня на Запорізькій АЕС було чутно інтенсивну стрілянину, яка тривала близько години.
Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Сотні пострілів та гільзи біля реакторів на Запорізькій АЕС
Команда МАГАТЕ, присутня на Запорізькій атомній електростанції, зафіксувала велику кількість пострілів зі стрілецької зброї, які лунали з 22:00 за місцевим часом.
Стрілянина тривала приблизно одну годину.
Під час ранкового обходу території у неділю експерти виявили численні гільзи малого калібру, розкидані на землі поблизу енергоблоків № 5 та № 6.
Проте розбитих вікон або інших фізичних пошкоджень інфраструктури станції експерти не зафіксували.
Як зазначили в агентстві, наразі команда МАГАТЕ намагається отримати додаткову інформацію про цей інцидент та з’ясувати обставини стрілянини на території найбільшої атомної електростанції Європи.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив стрілянину поблизу реакторів.
— Така військова діяльність на території або поблизу великої атомної електростанції є вочевидь неприйнятною, – наголосив Гроссі.
Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів з березня 2022 року, що викликає постійні хвилювання щодо ядерної безпеки.
Одним з приводом для занепокоєння стали події 4 липня 2025 року.
Тоді російські військові вдарили по лінії електропередачі, яка з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію з об’єднаною енергосистемою України.
Через це на Запорізькій АЕС стався блекаут.