Вбивство полковника СБУ Івана Воронича: кілерів ліквідовано

Співробітники СБУ ліквідували агентів російських спецслужб, які 10 липня у Києві застрелили полковника Служби безпеки України Івана Воронича.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ліквідовано кілерів Івана Воронича

Спецоперацією з пошуку вбивць Івана Воронича особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

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– Агентурно-бойову групу ФСБ РФ, яка була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича, за результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів було виявлено, – розповів Василь Малюк.

За його словами, ворожі агенти почали чинити опір.

– Був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть! – наголосив голова СБУ.

За даними слідства, вбивство українського Івана Воронича здійснили чоловік і жінка. Їхній куратор наказав стежити за Вороничем, фіксувати його графік дня та маршрути пересування. Згодом російський куратор передав вбивцям координати місця, де був захований пістолет із глушником.

Вбивши полковника Служби безпеки, кілери намагалися залягти на дно. Проте співробітники СБУ та Нацполіції вирахували їхнє місцеперебування на Київщині.

Зранку 13 липня СБУ та Нацполіція провела спецоперацію, під час якої кілери стали чинити опір, тож їх ліквідували.

Вбивство Івана Воронича 10 липня: що відомо

За даними Нацполіції, 50-річний Іван Воронич у Голосіївському районі Києві вийшов із будинку та попрямував до автівки.

У цей час невідомий чоловік підійшов до полковника СБУ та кілька разів вистрілив впритул. Від зазнаних поранень Іван Воронич загинув на місці.

Воронич раніше керував спецпідрозділом, який ліквідував бойовика Моторолу, був офіцером Центру спеціальних операцій Альфа і понад 20 років працював у СБУ.

Протидія російським спецслужбам

Служба безпеки діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які російський ворог намагається вчиняти в Україні.

Джерело : СБУ, Нацполіція

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