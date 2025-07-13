Вибухи в Межовій Дніпропетровської області: горів ліцей, заклад частково знищений

У ніч на 13 липня армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Вибухи в Межовій Дніпропетровської області.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під ударами опинилися Синельниківський і Нікопольський райони.

Уночі ворог бив по території Синельниківського району безпілотниками, КАБами та з реактивної артилерії. Унаслідок одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік.

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Вибухи в Межовій Дніпропетровської області

Найбільше постраждали Межівська, Покровська та Великомихайлівська громади.

– Гучно було у Межівській, Покровській, Великомихайлівській громадах. Там сталося декілька займань. Горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогнем охопило також ліцей. Він частково знищений. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, 2 комбайни, авто, — повідомив Сергій Лисак.

Зокрема, внаслідок влучання дрона по селищу Межова зайнялися дах і другий поверх одного з навчальних закладів.

Пожежа охопила 800 квадратних метрів. Її ліквідували 14 рятувальників, які працювали на місці, за допомогою трьох одиниць техніки ДСНС у Дніпропетровській області.

Нікопольський район – наслідки обстрілу

Також ворог бив по Нікополю, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах із важкої артилерії та FPV-дронів.

Пошкоджені інфраструктурні об’єкти та гуртожиток освітнього закладу. Минулося без поранених.

Нагадаємо, внаслідок атаки крилатими ракетами та дронами по Чернівцях пошкоджені будинки та авто, є загиблі й поранені.

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