Є позитивним сигналом, але не стартом кардинальних змін: Огризко про заяви Трампа щодо РФ

Не дивлячись на те, що останнім часом Білий дім змінив риторику стосовно України, навряд чи варто очікувати, що США займуть проукраїнську позицію, вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Чого очікувати від Трампа щодо України

Не дивлячись на те, що 12 липня президент США Дональд Трамп у черговий раз заявив, що невдовзі світ побачить реакцію Вашингтона на російські обстріли України, міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі Radio NV ставиться до цього скептично, хоч і називає позитивним сигналом. Однак, на його думку, не варто “відкорковувати шампанське і пити його всюди і щодня”.

– Завтра Трамп, як ми очікуємо, про щось заявить. На мою думку, він просто продемонструє, що захоче дещо посилити підтримку, сказати, що я буду допомагати Україні, відбивати російські атаки. Можливо, знайде якихось пару-трійку мільярдів, які ще залишилися від адміністрації Байдена, які він може використовувати без згоди Конгресу і так далі. І скаже, що якщо Україні так потрібна зброя, я готовий продавати не Україні, а європейцям, а європейці хай роблять з нею що захочуть, – пояснив він.

Проте, як зауважує Огризко, навряд чи це означатиме старт кардинальних змін щодо України.

Зараз дивляться

– Вже надто багато Трамп вклав в те, щоб подружитися з Росією. Мені здається, що це буде більше схоже на тактичну гру, демонстрація, що я таки Путіну можу зробити погано, можу зробити боляче, – сказав він.

Зокрема Огризко нагадав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров передав Трампу від Путіна через держсекретаря США Марко Рубіо пропозицію, яка говорить про те, що кремлівський диктатор готовий поступитися Іраном, проте своєю чергою вимагає, щоб Штати поступилася Україною.

– Такий собі, знаєте, обмін і розмін. Що з цього вийде, ми не знаємо. Але, думаю, дочекаємося завтрашнього дня, дізнаємося, що ж все-таки хоче зробити Трамп і наскільки серйозними будуть оці кроки проти Росії, – додав експерт.

До того ж, Огризко наголосив, що все виглядає так, що Трамп хоче продемонструвати Путіну своє невдоволення і показати: “У мене є інструменти. Тож дивись: якщо будеш йти далі таким самим чином, моїх інструментів вистачить”.

Нагадаємо, що раніше видання Financial Times писало, що Трамп змінив риторику щодо РФ і щодо Путіна, вона стала більш жорсткішою. Проте журналісти також інформували, що європейські партнери сумніваються, що це є свідченням того, що адміністрація США відтепер займе проукраїнську позицію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.