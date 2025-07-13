ЗСУ робитимуть все для перенесення війни на територію РФ – Зеленський

Українські військові робитимуть все для перенесення війни на російську територію, повідомив президент Володимир Зеленський.

ЗСУ робитимуть, щоб перенести війну на територію РФ

Росія значно відстала від очікувань її командування на це літо, а українські підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію, написав у Telegram Зеленський у рамках інформації про проведення наради з військовими та міністром оборони України.

– Готуємо нові наші далекобійні удари, – додав голова держави.

Крім того, Зеленський зауважив, що буде незмінно жорстка відповідь і на кожен російський удар по українцях.

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Зокрема, головком доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині.

До того ж, Зеленський розповів, що під час наради обговорили з Головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим ситуацію на основних напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, а також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини.

– Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні, – додав він.

Зеленський також розповів про підготовку до візиту в Україну генерала Кіта Келлога і роботу з партнерами України щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів.

– Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави.

У рамках цього, повідомив голова держави, будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові.

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