Нічна атака на Україну: РФ випустила чотири ракети С-300/400 та 136 дронів
У ніч проти 14 липня армія РФ атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 136-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Нічна атака 14 липня: як відпрацювала ППО
Сьогодні вночі окупанти запускали зенітні ракети С-300/400 з території Курської області РФ.
А дрони, серед яких до 90 Шахедів, – із напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та ТОТ Донецької області.
Попередньо, станом на 08:30, у Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття 61 ворожого БпЛА на Півночі, Сході та в Центрі країни.
Ще 47 дронів-імітаторів локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Проте, на жаль, зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях та падіння уламків збитих цілей ще на чотирьох.
Зокрема, цієї ночі БпЛА атакували Дніпропетровську область, де сили ППО збили 10 дронів-камікадзе.
Проте частина з них досягла цілей — зафіксовані влучання в Дніпровському та Криворізькому районах. Також відомо про трьох поранених, двоє з яких – діти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.