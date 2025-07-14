Нічна атака на Україну: РФ випустила чотири ракети С-300/400 та 136 дронів

У ніч проти 14 липня армія РФ атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 136-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака 14 липня: як відпрацювала ППО

Сьогодні вночі окупанти запускали зенітні ракети С-300/400 з території Курської області РФ.

А дрони, серед яких до 90 Шахедів, – із напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та ТОТ Донецької області.

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Попередньо, станом на 08:30, у Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття 61 ворожого БпЛА на Півночі, Сході та в Центрі країни.

Ще 47 дронів-імітаторів локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Проте, на жаль, зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях та падіння уламків збитих цілей ще на чотирьох.

Зокрема, цієї ночі БпЛА атакували Дніпропетровську область, де сили ППО збили 10 дронів-камікадзе.

Проте частина з них досягла цілей — зафіксовані влучання в Дніпровському та Криворізькому районах. Також відомо про трьох поранених, двоє з яких – діти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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