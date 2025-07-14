Події ночі 14 липня: вибухи у Харкові та Чугуєві, Трамп обіцяє ракети до Patriot

Протягом ночі та ранку 12 липня РФ вкотре атакувала Україну ударними дронами. Наслідки зафіксовані у Чугуєві та Харкові.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп погодився передати Україні ракети до ППО Patriot, за які заплатить Європейський Союз.

А Німеччина відмовилася надавати Київі далекобійні ракети Taurus.

Зараз дивляться

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 14 липня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Харкові

Вранці 14 липня, близько 06:00, у Харкові прогриміли вибухи – російський дрон, попередньо, Молнія вдарив по проїжджій частині у Немишлянському району міста.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, тип безпілотника ще уточнюється.

– Наразі інформація про постраждалих не надходила, – додав він.

Атака дронів на Чугуїв – наслідки

Ще на початку доби армія РФ атакувала ударними дронами типу Шахед Чугуїв Харківської області, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство, повідомила мер міста Галина Мінаєва.

– Близько опівночі Шахеди атакували територію міста. Пошкоджено промислове підприємство, – наголосила вона.

За її словами, наразі немаэ інформації про постраждалих, а відповідні служби виїхали на місце влучання.

Трамп заявив про надання Україні ракет до ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що нададуть Україні ракети до ППО Patriot, які так необхідні для її захисту, оскільки Володимир Путін “говорить приємні слова, а увечері всіх бомбить”.

Як повідомляє Reuters, американський лідер не назвав кількість ракет Patriot, про те зауважив, що Євросоюз відшкодує Сполученим Штатам їх вартість.

– Ми збираємося відправити їм різні зразки дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і це те, чого ми хочемо, – сказав Трамп журналістам на військово-повітряній базі Ендрюс поблизу Вашингтона.

Німеччина не постачатиме Україні ракети Taurus

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв’ю Financial Times заявив, що вони не постачатимуть Україні далекобійні ракети Taurus, попри на хвилю нещодавніх російських повітряних атак і повторний запит від Києва.

Сьогодні Пісторіус має зустрітися з міністром оборони США Пітом Гегсетом у Вашингтоні, де вони обговорять “дорожню карту” підтримки безпеки Європи з боку США.

Також на порядку денному – Україна і питання американських систем протиповітряної оборони Patriot, після того, як поставки Києву були призупинені Вашингтоном. Німеччина вже передала Україні три з 12 одиниць критично важливих ЗРК.

– У нас в Німеччині залишилося лише шість. Це справді занадто мало, особливо з огляду на цілі НАТО, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше, – сказав Пісторіус, додавши, що два інших були позичені Польщі, і щонайменше один завжди був недоступний через технічне обслуговування або навчання.

Тому він планує обговорити пропозицію, з якою звернувся до Гегсета минулого місяця, щоб дозволити Німеччині купити у США дві системи Patriot для Києва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.