Шмигаль: під час Конференції в Римі підписано понад 200 угод на €13 млрд

За підсумками роботи команди уряду України на Конференції відновлення в Римі підписано понад 200 угод та меморандумів на загальну суму більш як €13 млрд.

Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Які угоди України підписала в Римі

За словами Дениса Шмигаля, Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом у €500 млн. Гроші підуть на реалізацію нових бізнес-проєктів в Україні.

Зараз дивляться

Ще €2,3 млрд Україна залучить в межах програми Ukraine Facility (фінансова підтримка України на 2024-2027 роки). За словами прем’єра, інвестиції направлять на відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів України, а також для підтримки малого і середнього бізнесу.

– Світовий банк започаткував нову програму на суму $200 млн для підготовки державних та муніципальних проєктів відбудови. Ще $50 млн отримаємо від Світового банку у вигляді гранту для допомоги українським аграріям, – розповів Денис Шмигаль.

Крім того, $188 млн надійдуть від Японії для проведення “зеленої” модернізації української промисловості.

На відновлення транспортної інфраструктури Україна отримає €134 млн від Європейського інвестиційного банку. Ще €200 млн підуть на підтримку та розвиток української гідроенергетики.

З Банком розвитку Ради Європи українські урядовці домовилися про фінансування житлових сертифікатів у межах програми єВідновлення. Йдеться про угоду на €100 млн.

Крім того, Банк надасть €200 млн кредиту для фінансування програми допомоги внутрішнім переселенцям.

Норвегія надасть $200 млн на відновлення постачання тепла та води до осель українців.

Швейцарія протягом 10 років надасть Україні близько €5 млрд для відновлення в різних секторах економіки.

– Під час Конференції започаткована Міжнародна коаліція з підтримки науки, досліджень та інновацій України, лідером якої є Італія. До коаліції вже приєдналися 10 держав. Створено Глобальний альянс для підтримки дошкільної освіти в Україні. Світовий банк інвестує $30 млн в інклюзивність та модернізацію дошкілля. В межах окремої угоди Литва виділить €21 млн на створення нових освітніх просторів, – розповів очільник уряду.

Близько €200 млн українські урядовці залучили для медицини – гроші спрямують на оновлення лікарень, для розвитку реабілітаційної допомоги, для зміцнення механізмів закупівель тощо.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.