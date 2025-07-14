Триває з 2024 року: ЦПД про повідомлення щодо наступу РФ “у найближчі 60 днів”

У заявах Путіна про нібито новий наступ армії РФ на Сході України немає нічого нового, адже він насправді триває ще з 2024 року і досі не виконав жодного поставленого Кремлем завдання.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи пубілікацію Axios про плани Трампа оголосили новий план озброєння України нібито через останню розмову з Путіним, який хоче наступати у наступні два місяці.

ЦПД про “новий” наступ РФ на Сході України

– Путін планує далі вкидати нові резерви, аби продовжувати мʼясні штурми на Сході. Як і казав, це не новий наступ, а продовження старого, який по планах провалюється з 2024 року. Бо ще на 2024 рік Путін ставив задачу захоплення українських міст на Сході, але Сили оборони ці плани зірвали, – пояснив він.

Зараз дивляться

За його словами, з того часу нічого не змінилося – РФ просто продовжує вкидати нові резерви.

– Нічого нового не придумали вони і зараз. Зміна інтенсивностей одного наступу, який триває понад рік, – додав Коваленко.

Напередодні видання Axios з посиланням на джерела писало, що президент США Дональд Трамп планує 14 липня оголосити новий план озброєння України у відповідь на слова російського диктатора Володимира Путіна, який під час їхньої останньої телефонної розмови нібито заявив про наміри наступати протягом наступних 60 днів, щоб захопити території до адміністративних меж областей, в яких армія РФ має значний плацдарм.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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