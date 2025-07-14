Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 14 липня: мінус ще 1 130 окупантів та понад 50 артсистем
Втрати ворога на 14 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 130 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 237-му добу повномасштабної війни сягнули 1 035 060 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 14 липня 2025
- особового складу – близько 1 035 060 (+1 130) осіб;
- танків – 11 019 (+3);
- бойових броньованих машин – 22 987 (+4);
- артилерійських систем – 30 294 (+51);
- РСЗВ – 1 438;
- засобів ППО – 1 194;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 635 (+124);
- крилатих ракети – 3 491;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 025 (+102);
- спеціальної техніки – 3 932 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 14 липня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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