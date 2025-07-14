Втрати ворога на 14 липня: мінус ще 1 130 окупантів та понад 50 артсистем

Втрати ворога на 14 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 130 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 237-му добу повномасштабної війни сягнули 1 035 060 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 14 липня 2025

особового складу – близько 1 035 060 (+1 130) осіб;

танків – 11 019 (+3);

бойових броньованих машин – 22 987 (+4);

артилерійських систем – 30 294 (+51);

РСЗВ – 1 438;

засобів ППО – 1 194;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 635 (+124);

крилатих ракети – 3 491;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 025 (+102);

спеціальної техніки – 3 932 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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