Які далекобійні ракети, здатні долетіти до Москви, США можуть передати Україні – перелік

Адміністрація президента США Дональда Трампа у рамках оновленого плану військової допомоги розглядає можливість передавання Україні далекобійних ракет, здатних уражати цілі на території Росії, зокрема й у Москві.

Про це повідомило видання Axios, не уточнюючи, яке саме озброєння мається на увазі. Але згадка про можливість ударів по столиці РФ дозволяє припустити, що йдеться про ракети з дальністю не менше 500 км, зазначає Мілітарний.

Які далекобійні ракети США можуть передати Україні

Ймовірними кандидатами на постачання називають новітні PrSM (Precision Strike Missile) – балістичні ракети для HIMARS із дальністю до 500 км і моноблоковою бойовою частиною вагою 91 кг.

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Вони лише нещодавно надійшли на озброєння армії США та мали замінити ракети ATACMS.

Проте можливість передачі цих ракет Україні виглядає малоймовірною: США раніше навіть відмовили в їхньому експорті союзній Норвегії, стверджують у виданні.

Іншим варіантом можуть стати крилаті ракети AGM-158 JASSM-ER з дальністю до 925 км і бойовою частиною у 450 кг.

Вони сумісні з багатоцільовими винищувачами F-16 після оновлення програмного забезпечення, а також можуть бути адаптовані до українських бомбардувальників Су-24М, подібно до франко-британських авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

Цей тип озброєння активно передається європейським партнерам. Раніше вже обговорювався варіант щодо можливого постачання Україні від США.

Як пише Джо Беймс з The Telegraph, Трамп може використати таку передачу ракет як політичний інструмент – спосіб нагадати російському диктатору Володимиру Путіну, чого варто остерігатися, якщо той не погодиться на мирні умови США.

Журналіст також нагадав, що колись Трамп заявляв про погрозу розбомбити Москву в разі вторгнення Росії в Україну, а передача JASSM-ER, ймовірно, стане кроком у цьому напрямку, навіть якщо сам він не реалізує цю загрозу.

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