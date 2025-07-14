Зможуть вражати цілі навіть під дією РЕБів: Федоров про розвиток дронів

FPV-дрони давно стали ключовою зброєю у війні проти Росії, і їхній розвиток тільки починається.

FPV-дрони стали ключовою зброєю у війні

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, вже найближчим часом з’являться безпілотники з високим рівнем автономності, здатні працювати у складних умовах радіоелектронної боротьби та діяти без зв’язку.

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– Будуть зростати і FPV-дрони, і коптери з високим рівнем автономності… Далі дрони навчаться працювати в одній мережі як рій, – зазначив Федоров.

Він наголосив, що подальший прогрес у галузі потребує серйозних інвестицій у R&D, інженерів, інфраструктуру і наукові кадри.

Збірка з готових компонентів більше не відповідає рівню викликів, потрібне повноцінне інженерне виробництво.

Також, за словами міністра, Україна поступово зменшує залежність від китайських комплектуючих.

Зараз вже є вітчизняні дрони, зібрані на 100% з українських деталей, а багато проєктів мають рівень локалізації 50–80%.

– Можливість мати високу маржинальність та реінвестувати дозволяє боротися з залежністю від китайських поставок, – підкреслив Федоров.

Водночас зростає частка американських та європейських компонентів. Українська сторона веде діалог із західними партнерами, щоб ті краще розуміли потреби на полі бою і могли адаптувати своє виробництво до потреб фронту.

– Ми хочемо, щоб європейські компанії “на кінчиках пальців” зрозуміли поле бою, – додав віцепрем’єр.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров повідомляв, що українські державні ресурси щомісяця зазнають тисяч кібератак.

За його словами, у кожного співробітника Мінцифри встановлено спеціальне програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, яке аналізує поведінку на ноутбуці.

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