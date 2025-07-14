Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Бріжит Макрон публічно проігнорувала чоловіка під час візиту до Великої Британії
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
Cмерть 18-річної Марії Бугайової в Італії: в МЗС назвали ймовірну причину
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Зможуть вражати цілі навіть під дією РЕБів: Федоров про розвиток дронів

FPV-дрони стали ключовою зброєю у війні – Федоров
Фото: Факти ICTV

FPV-дрони давно стали ключовою зброєю у війні проти Росії, і їхній розвиток тільки починається.

FPV-дрони стали ключовою зброєю у війні

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, вже найближчим часом з’являться безпілотники з високим рівнем автономності, здатні працювати у складних умовах радіоелектронної боротьби та діяти без зв’язку.

Зараз дивляться

– Будуть зростати і FPV-дрони, і коптери з високим рівнем автономності… Далі дрони навчаться працювати в одній мережі як рій, – зазначив Федоров.

Він наголосив, що подальший прогрес у галузі потребує серйозних інвестицій у R&D, інженерів, інфраструктуру і наукові кадри.

Збірка з готових компонентів більше не відповідає рівню викликів, потрібне повноцінне інженерне виробництво.

Також, за словами міністра, Україна поступово зменшує залежність від китайських комплектуючих.

Зараз вже є вітчизняні дрони, зібрані на 100% з українських деталей, а багато проєктів мають рівень локалізації 50–80%.

– Можливість мати високу маржинальність та реінвестувати дозволяє боротися з залежністю від китайських поставок, – підкреслив Федоров.

Водночас зростає частка американських та європейських компонентів. Українська сторона веде діалог із західними партнерами, щоб ті краще розуміли потреби на полі бою і могли адаптувати своє виробництво до потреб фронту.

– Ми хочемо, щоб європейські компанії “на кінчиках пальців” зрозуміли поле бою, – додав віцепрем’єр.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров повідомляв, що українські державні ресурси щомісяця зазнають тисяч кібератак.

За його словами, у кожного співробітника Мінцифри встановлено спеціальне програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, яке аналізує поведінку на ноутбуці.

Читайте також
РФ навмисно наводить дрони на рятувальників та відверто публікує відео атак
Рятувальник ДСНС

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДрониМихайло Федоров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь