Чи можливе підвищення пенсійного віку найближчим часом

Питання пенсійного віку в Україні знову стало предметом обговорення на законодавчому рівні. У Верховній Раді розглядають законопроєкти, які можуть змінити умови виходу на пенсію. Мова йде як про можливе підвищення пенсійного віку для більшості громадян, так і про зниження його для окремих категорій.

Чи можливе підвищення пенсійного віку, читайте в нашому матеріалі.

Чи можуть підвищити пенсійний вік в Україні

24 червня 2025 року на засіданні Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів були розглянуті одразу два законопроєкти, які передбачають зміни у пенсійному законодавстві.

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Один із них – основний (№5566), інший – альтернативний (№5566-1). Ініціаторкою основного документа виступила народна депутатка Галина Третьякова.

Попри те, що ці ініціативи були зареєстровані ще у 2021 році, реальне обговорення відбулося лише зараз.

Законопроєкт №5566 пропонує поступове підвищення пенсійного віку в Україні для всіх громадян на один рік – з 60 до 61 року. Проте автори документа передбачають поетапне впровадження. Отже щороку пенсійний вік зростатиме на 1 місяць протягом 12 років.

Таким чином, повноцінне впровадження цієї норми розтягнеться до 2037 року, і щорічне підвищення буде маловідчутним для людей, вік яких наближається до пенсійного.

За яких умов можливе підвищення пенсійного віку в Україні

Підвищення пенсійного віку в Україні у 2025 році можливе лише після внесення відповідних змін до чинного законодавства. На сьогодні умови виходу на пенсію залишаються такими ж, як і раніше.

Станом на 2025 рік, пенсійний вік в Україні встановлено залежно від страхового стажу:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – якщо стаж становить від 22 до 32 років;

65 років – у разі наявності від 15 до 22 років стажу.

Отже, парламент повинен підтримати відповідний законопроєкт у кількох читаннях.

Пільги для жінок

Паралельно з ініціативою щодо підвищення пенсійного віку, законопроєкти передбачають і зниження пенсійного віку для жінок, які народили і виховали дитину до 6 років.

Можливість зниження пенсійного віку для жінок – це один із способів реагування на демографічну кризу. У зв’язку зі скороченням народжуваності та старінням населення, депутати запропонували надати пільги жінкам, які виховують дітей.

Відповідно до законодавчої ініціативи, жінки зможуть вийти на пенсію раніше на пів року за кожну дитину, яку вони народили та виховали до 6-річного віку. Загальне зниження не може перевищувати трьох років.

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