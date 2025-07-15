ДФТГ і мобілізація: чи звільняє добровольча служба від призову

В Україні стартує експериментальний проєкт із посилення протиповітряної оборони шляхом створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ). Формувати ці групи планують серед добровольців, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Як пояснила адвокатка та керівниця Адвокатського бюро Анни Даніель, кандидат юридичних наук Анна Даніель, добровольці ДФТГ не мають статусу військовослужбовців, а отже не можуть претендувати на ті ж самі соціальні гарантії, що й офіційні бійці ЗСУ.

Вона зазначила, що поки не буде чітко визначено законодавчий статус як самих груп протиповітряного захисту, так і добровольців, які до них входять, усі заяви про “гарантії, як у військових” залишаються лише на рівні обіцянок.

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Чи можуть мобілізувати добровольця ДФТГ, читайте в нашому матеріалі.

Різниця між ДФТГ та мобілізованими

ДФТГ, ТрО та мобілізовані мають спільну мету – захищати Україну, але відрізняються способом організації, рівнем підпорядкування та умовами участі.

ДФТГ (добровольчі формування територіальної громади) – це місцеві добровольчі загони, які створюються з ініціативи самих жителів. Участь у них повністю добровільна. Люди в цих підрозділах допомагають охороняти порядок у своїй громаді, підтримують сили оборони, можуть долучатися до охорони стратегічних об’єктів.

Офіційно вони не є військовими, але підпорядковуються командуванню територіальної оборони.

Територіальна оборона (ТрО) – це повноцінна частина Збройних Сил України. До її складу входять військовослужбовці, які офіційно проходять службу, як на контракті, так і по мобілізації. Хоча вони здебільшого служать у своєму регіоні, при потребі можуть бути направлені й в інші області. Участь в ТрО – це вже не просто допомога громаді, а військова служба з усіма відповідними обов’язками й правами.

Мобілізовані громадяни – це ті, кого призвали до армії на підставі мобілізації. Вони не обирають самі, куди їх направлять вирішується відповідно до медичних висновків, військових спеціальностей та потреб армії.

Можна потрапити як у ТрО, так і в інші підрозділи. Є перелік підстав для відстрочки або повного звільнення від служби, наприклад, за станом здоров’я чи сімейними обставинами.

Які документи потрібні для вступу до ДФТГ

Громадянин, який хоче приєднатися до добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), повинен подати письмову заяву на ім’я командира відповідного формування.

У заяві необхідно вказати:

прізвище, ім’я;

адресу реєстрації або фактичного проживання;

інформацію про освіту;

місце роботи або рід занять;

наявну військово-облікову спеціальність (якщо є);

мотивацію, чому бажає вступити до складу ДФТГ.

До заяви обов’язково додаються такі документи:

копія паспорта громадянина України;

копія військово-облікового документа (обов’язково для чоловіків, а також для жінок — за наявності);

документ із реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП), окрім випадків офіційної відмови з релігійних переконань — у такому разі має бути відповідна відмітка в паспорті;

медична довідка за формою 127/о, яка використовується для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи.

Частину цієї інформації органи влади можуть отримати самостійно — за допомогою електронної взаємодії з відповідними державними реєстрами. Однак подання повного пакета документів пришвидшує процес вступу до формування.

Після розгляду поданих документів і прийняття позитивного рішення, особу зараховують до складу ДФТГ. На підтвердження членства їй видається відповідне посвідчення ДФТГ, яке засвідчує приналежність до добровольчого формування та дозволяє офіційно виконувати завдання, передбачені законодавством і статутом ДФТГ.

Чи можлива мобілізація добровольців ДФТГ

Анна Даніель пояснила, що відповідно до чинного законодавства, добровольці ДФТГ не мають статусу військовослужбовців. Це підтвердила і військова частина А1155 у відповіді на запит Фактів ICTV до Міністерства оборони України.

У відповіді зазначено, що участь у добровольчому формуванні територіальної громади не звільняє людину від обов’язкової військової служби. Це стосується як строкової служби, так і призову під час мобілізації, у тому числі до Сил територіальної оборони ЗСУ, офіцерського складу або резервістів на особливий період (відповідно до пунктів 6 і 7 Постанови №1449).

Анна Даніель додає, що для добровольців ДФТГ мобілізація можлива. Якщо члени ДФТГ придатні за станом здоров’я та мають відповідну військову спеціальність, вони можуть бути призвані для поповнення підрозділів Сил ТрО ЗСУ або інших складових Сил оборони. У таких випадках призов здійснюється за територіальним принципом, тобто до підрозділів, які діють у межах регіону проживання.

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