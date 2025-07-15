Коли будуть доступні результати додаткової сесії НМТ: озвучено дату

Не пізніше 30 липня будуть доступні результати додаткових сесій національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

Результати додаткової сесії НМТ: коли будуть доступні

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) обіцяють, що результати додаткової сесії НМТ будуть якнайшвидше, але не пізніше 30 липня, аби всі вступники встигли подати документи до закладів вищої освіти України.

– Уже сьогодні можна створювати свої кабінети, а результати підтягнуться щойно ми завершимо їх оброблення, – сказала вона.

За її словами, на додаткову сесію НМТ, яка триває з 14 по 25 липня, подалося понад 6 тис. учасників.

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Нагадаємо, що у 2025 році до переліку обов’язкових навчальних предметів НМТ входять “українська мова”, “математика”, “історія України” та навчального предмета за вибором “іноземна мова”, “біологія”, “географія”, “фізика”, “хімія”, “українська література”.

У цілому на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники, інші — це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви, уже у віці понад 18 років.

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