Майже 350 прокурорів з інвалідністю перевірить дисциплінарна комісія – генпрокурор

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко ухвалив рішення, згідно з яким всі прокурори з інвалідністю будуть мають пройти Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) для підтвердження свого статусу.

Про це Руслан Кравченко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Перевірка прокурорів зі статусом інвалідності

За словами генпрокурора, питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців так і не розв’язано.

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У генерального прокурора немає повноважень одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності. Звільнення прокурорів за таких обставин має відбуватися на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Руслан Кравченко наголосив, що на сьогодні в органах прокуратури працює 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням – вони задоволені.

Тож генпрокурор решта прокурорів мають пройти спеціальну комісію, яка має підтвердити статус особи з інвалідністю.

Водночас в органах прокуратури працюють люди – їх 136 осіб, – які мають статус:

інвалідів дитинства,

особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя,

мають онкологічні захворювання,

є особами з інвалідністю внаслідок бойових дій.

— Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії. Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, підтвердиться. Водночас встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити хрест на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу, – наголосив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, що колишній генпрокурор Андрій Костін заявляв, що розпочалося масштабне службове розслідування щодо отримання прокурорами статусу осіб з інвалідністю. Перевірки почалися після того, як журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником могли оформити інвалідність за сприяння керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи, депутатки облради від партії Слуга народу.

На початку жовтня 2024 року у Волинській області вирішили перевірити МСЕКи, після того, як на Хмельниччині керівницю МСЕК викрили на незаконному збагаченні.

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