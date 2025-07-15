Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Бріжит Макрон публічно проігнорувала чоловіка під час візиту до Великої Британії
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

Росія щодня втрачає по роті солдатів на Харківському напрямку — ОТУ Харків

корпусна система ЗСУ
Фото: Depositphotos

Російські війська щодня зазнають близько 100 втрат убитими та пораненими на Харківському напрямку, що дорівнює роті особового складу.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання Харків Павло Шамшин.

Щоденні штурми і сотні втрат: що відбувається на Харківському напрямку

— Лише на нашому напрямку вони щодня втрачають орієнтовно 100 людей — це фактично ціла рота, а за тиждень — це вже більше батальйону, але це їх не зупиняє, — сказав він.

За словами Шамшина, армія РФ продовжує активні штурми, маючи чисельну перевагу. Тактика ворога полягає у розтягуванні української оборони: загарбники атакують у різних районах, намагаючись знайти слабкі місця для накопичення піхоти.

Зараз дивляться

Зокрема, росіяни останні два тижні ведуть наступальні дії в районі Мілового, що на північний схід від Великого Бурлука. Вони намагалися просунутися до сіл Амбарне й Хатнє, однак були зупинені українськими захисниками.

Лише за минулу добу ворог п’ять разів штурмував позиції в районах села Зелене та міста Вовчанськ. Загарбники діють невеликими піхотними групами по 3–5 осіб під прикриттям дронів.

— Сам Вовчанськ фактично стертий з лиця землі — там не залишилося жодної цілої будівлі. Але росіяни не припиняють обстріли міста, використовують артилерію, РСЗВ, важкі системи. Основна загроза зараз — це дрони, яких у них дуже багато, — наголосив речник.

Читайте також
ЗСУ робитимуть все для перенесення війни на територію РФ – Зеленський
Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь