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Україна готує нові дипломатичні удари по Росії – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з командами Міністерства закордонних справ та Офісу президента щодо ключових напрямів зовнішньої політики України.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Офіс президента та МЗС готують резолюції ООН проти РФ

Серед основних тем — прискорення запуску Спеціального трибуналу за злочин агресії Росії. Українська дипломатія активізує роботу з державами-партнерами, які підтримують міжнародне право.

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Також триває підготовка до наради з українськими послами, яка запланована на наступний тиждень. Планується оновлення завдань для дипломатичних представництв за кордоном.

Окрему увагу приділено роботі на ключових міжнародних майданчиках — зокрема, над новими проєктами резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які мають завдати політико-правових ударів по позиціях держави-агресора.

— Найближчі місяці — час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає! — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський підписав ухвалені парламентом закони про ратифікацію створення спецтрибуналу та зупинення дії для України Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

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