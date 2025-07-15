Україна готує нові дипломатичні удари по Росії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з командами Міністерства закордонних справ та Офісу президента щодо ключових напрямів зовнішньої політики України.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Офіс президента та МЗС готують резолюції ООН проти РФ

Серед основних тем — прискорення запуску Спеціального трибуналу за злочин агресії Росії. Українська дипломатія активізує роботу з державами-партнерами, які підтримують міжнародне право.

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Також триває підготовка до наради з українськими послами, яка запланована на наступний тиждень. Планується оновлення завдань для дипломатичних представництв за кордоном.

Окрему увагу приділено роботі на ключових міжнародних майданчиках — зокрема, над новими проєктами резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які мають завдати політико-правових ударів по позиціях держави-агресора.

— Найближчі місяці — час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає! — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський підписав ухвалені парламентом закони про ратифікацію створення спецтрибуналу та зупинення дії для України Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

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