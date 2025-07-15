Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 15 липня: ліквідовано 1230 окупантів та пів сотні артсистем
Втрати ворога на 15 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 230 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 238-му добу повномасштабної війни перевищили 1,036 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 15 липня 2025 року
- особового складу – близько 1 036 290 (+1 230);
- танків – 11 022 (+3);
- бойових броньованих машин – 22 993 (+6);
- артилерійських систем – 30 346 (+52);
- реактивних систем залпового вогню – 1 440 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 194;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 45 880 (+245);
- крилатих ракет – 3 491;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 147 (+122);
- спеціальної техніки – 3 932.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 238-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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