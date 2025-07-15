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Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 15 липня: ліквідовано 1230 окупантів та пів сотні артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 15 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 230 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 238-му добу повномасштабної війни перевищили 1,036 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 15 липня 2025 року

  • особового складу – близько 1 036 290 (+1 230);
  • танків – 11 022 (+3);
  • бойових броньованих машин – 22 993 (+6);
  • артилерійських систем – 30 346 (+52);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 440 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 194;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 45 880 (+245);
  • крилатих ракет – 3 491;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 147 (+122);
  • спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 238-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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