Втрати ворога на 15 липня: ліквідовано 1230 окупантів та пів сотні артсистем

Втрати ворога на 15 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 230 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 238-му добу повномасштабної війни перевищили 1,036 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 15 липня 2025 року

особового складу – близько 1 036 290 (+1 230);

танків – 11 022 (+3);

бойових броньованих машин – 22 993 (+6);

артилерійських систем – 30 346 (+52);

реактивних систем залпового вогню – 1 440 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 194;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 45 880 (+245);

крилатих ракет – 3 491;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 147 (+122);

спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 238-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.