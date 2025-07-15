Заклав вибухівку в дворі: 19-річний агент РФ готував теракт проти військових у Вінниці

Служба безпеки України попередила теракт, який, за версією слідства, планував житель Житомира на замовлення ворожої агентурної мережі. За даними правоохоронців, хлопець збирав дані про військову інфраструктуру, передавав їх через Telegram та погодився встановити саморобний вибуховий пристрій у людному місці у Вінниці.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Передавав координати ТЦК і хотів закласти вибухівку: затримано підозрюваного у держзраді

За даними слідства, підозрюваний надсилав куратору з країни-агресора відео, фото і точні координати об’єктів у Житомирі — поліцейських відділків, будівель ТЦК та СП, місць скупчення військових авто. За це він отримував грошові перекази на банківську картку.

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За 1000 доларів США підозрюваний погодився виконати нове завдання — поїхати до Вінниці, знайти схованку з вибухівкою та встановити її у визначеному місці. Увечері він прибув до міста, знайшов сховок із пристроєм, який складався з ємності з порошкоподібною речовиною, проводів і двох мобільних телефонів, і залишив пакунок у дворі багатоповерхівки, заховавши його серед рослин на клумбі.

Вибуховий пристрій мав бути активований у момент, коли поблизу перебували б українські військові. СБУ вдалося оперативно знешкодити загрозу та затримати зловмисника за гарячими слідами.

Йому повідомили про підозру в державній зраді та арештували без права на внесення застави. Слідство триває.

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