Документи щодо призначення Шмигаля міністром оборони подані до Ради – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради документи на призначення Дениса Шмигаля міністром оборони.

Зеленський підписав документи щодо Шмигаля

Сьогодні почались юридичні процедури щодо оновлення Кабінету міністрів, зокрема депутати підтримали відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

– Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості, – повідомив президент у своєму вечірньому відеозверненні.

Голова держави повідомив, що вранці відбулась нарада з Денисом Шмигалем, Рустемом Умєровим і Германом Сметаніним щодо оборонних питань.

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– Ми домовились щодо нових підходів до управління сферою оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї, і української зброї повинно стати більше – більше в наших воїнів на фронті, – повідомив він.

Крім цього, Міністерство оборони проведе аудит усіх домовленостей із нашими партнерами, додав Зеленський. Це стосується постачання за програмами допомоги, інвестицій в українське виробництво зброї та всі спільні проєкти.

Він наголосив, що через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості.

До того ж, Зеленський подякував Шмигалю і всій команді уряду України за роботу.

– Багато пройдено. Досвід колосальний. Денис на чолі уряду витримав спочатку всі виклики ковідної кризи. Потім – удар повномасштабної війни. Уряд зберіг повну керованість державних інституцій. Забезпечується фронт. Абсолютно чітко забезпечувались і забезпечуються соціальні виплати. Працює логістика в державі. Ми пройшли три дуже складних зими за час повномасштабної війни. Україна отримала кандидатство у Євросоюзі, і були відкриті перемовини щодо членства, – додав він.

Зеленський наголосив, що наразі, коли необхідно сконцентрувати всі державні ресурси заради завдань нашої оборони та в умовах нових відносин зі США, з іншими партнерами, у новій урядовій конфігурації фаховість кожного має спрацювати максимально.

– Денис знає всі виклики сфери оборони. Рустем Умєров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку – усіма домовленостями, а також необхідною координацією, – додав він.

До речі, Зеленський повідомив, що Укроборонпром очолить Герман Сметанін, який наразі обіймає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

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