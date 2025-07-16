Карта бойових дій на 16 липня 2025 – ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойових зіткнень.

Противник вдарив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах застосувавши дві ракети та 54 авіаудари.

Крім цього, ворог здійснив 5 574 обстріл, з них 68 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 869 дрони-камікадзе.

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Про це станом на 08:00 16 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025

Ситуація в Україні на 16 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 363 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Строївка.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмів агресора у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 27 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка, Зелене Поле та у бік населених пунктів Комишуваха, Темирівка, Новохатське.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку в районі Новоданилівки наші оборонці також відбили один ворожий штурм.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 16 липня 2025

особового складу – близько 1 037 460 (+1 170) осіб;

танків – 11 025 (+3);

бойових броньованих машин – 22 995 (+2);

артилерійських систем – 30 395 (+49);

РСЗВ – 1 440;

засобів ППО – 1 196 (+2);

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 164 (+284);

крилатих ракет – 3 491;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 229 (+82);

спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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