Робоча група працює над зміною місця лікування поранених військовослужбовців, щоб вони проходили відновлення у цивільних лікарнях.

Таку інформацію повідомила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз (фракція Європейська солідарність).

Лікування українських військових – що зміниться

За словами Фріз, на останньому засіданні комітету з питань національної безпеки члени робочої групи заслухали питання щодо лікування поранених військовослужбовців у цивільних лікарнях.

Зараз дивляться

– За підсумками дійшли згоди про необхідність зробити засідання робочої групи щодо опрацювання механізмів для розвʼязання поточних питань, – розповіла депутатка агентству Інтерфакс-Україна.

Вона пояснила, що проблема в тому, що Міністерство оборони, як це робили ще за радянських часів, фінансує ліжкомісця у військових шпиталях, а не сам факт лікування.

За словами Фріз, система, коли гроші йдуть за пацієнтом, як це працює для цивільних через механізм від Національної служби здоров’я України, вже довела свою раціональність, тоді як застарілий підхід Міноборони необхідно реформувати.

– Адже і через низьку якість послуг військовослужбовці змушені звертатись до цивільних лікарень, – додала депутатка.

Фріз розповіла, що в дискусії брали участь, серед інших, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та представники командування медичних сил Міністерства оборони України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.