НАТО готує зустріч союзників для передачі Patriot Україні – Reuters

Наступного тижня відбудеться ключова зустріч держав, які володіють зенітно-ракетними комплексами Patriot .

На наступному тижні відбудеться зустріч щодо Patriot для України

Основна мета події – обговорити шляхи підтримки української протиповітряної оборони в умовах безперервних ракетних атак з боку Росії.

Про майбутнє засідання повідомила журналістка Reuters Клауді Таніос у соцмережі Х.

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За її словами, країни-союзники готуються до важливих переговорів з ініціативи головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО.

Як зазначає джерело, обізнане з деталями переговорного процесу, зустріч країн-власниць Patriot і основних донорів України може пройти вже в середу наступного тижня.

Головне завдання – виявити можливості для передачі додаткових батарей Patriot, які критично необхідні Україні для зміцнення системи ППО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 липня підтвердив, що Київ звернувся з проханням надати Patriot.

Напередодні Трамп заявив, що ракети для комплексів Patriot вже постачаються в Україну.

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