«Путін боїться США»: Зеленський про припинення масованих обстрілів після візиту Келлога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін стримується від масованих атак по території України, коли в країні перебувають громадяни США.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.

— Генерал Кіт Келлог прибув до України, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Цієї ночі та попередньої не було жодних сильних атак, — зазначив Зеленський.

Зеленський пояснив, чому Путін боїться завершення війни

За його словами, Путін залякує, шантажує та створює напругу, але не наважується на повноцінну ескалацію, коли в Україні перебувають американці.

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— Кажуть, що треба дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, і щоб американці частіше до нас приїжджали, бо тоді Росія буде менше бомбити. Це означає одне: Путін боїться Америки. Я весь цей час це казав, і я також говорив президенту. У будь-якому разі, Путін боїться Америки, і я в цьому впевнений. Це важливий момент, — додав президент.

Крім того, глава держави прокоментував, чому Путін боїться завершення війни в Україні. За словами Зеленського, у РФ немає плану, що робити з мільйоном демобілізованих солдатів.

— Він мобілізував 1 200 000 осіб. Понад мільйон уже вбито або поранено. Але сьогодні на полі бою у нього все ще близько 1 200 000 військовослужбовців. Чому він боїться закінчення війни? Одна з причин полягає в тому, що ці люди повернуться додому. Психологічно вони нестабільні. Вони не воювали, щоб захистити свої домівки. Вони повернуться іншими. Росія досі не має плану, що робити з ними, — пояснив президент.

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