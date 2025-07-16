У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Шмигаля

16 липня 2025 року до Верховної Ради України надійшов проєкт постанови №13485 про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Ініціаторами виступили одразу кілька народних депутатів із фракції Слуга народу.

Проєкт постанови про відставку Шмигаля

Законопроєкт зареєстровано на 13 сесії IX скликання. Для ухвалення постанови про відставку прем’єр-міністра необхідно набрати більшість голосів від конституційного складу Ради – щонайменше 226 голосів.

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Після схвалення парламентом президент України має підписати відповідний указ про звільнення прем’єра з посади.

Згідно з Конституцією, після ухвалення рішення про відставку Кабінет Міністрів складає повноваження перед новообраною Радою, але продовжує виконувати свої обов’язки до сформування нового складу уряду.

За даними нардепа Ярослава Железняка, проєкт постанови про відставку Шмигаля мають розглянути сьогодні, 16 липня.

Перед цим Денис Шмигаль матиме 15 хвилин для виступу.

Що відомо про Дениса Шмигаля

Денис Анатолійович Шмигаль обіймає посаду прем’єр-міністра України з 4 березня 2020 року.

Народився 15 жовтня 1975 року у Львові, закінчив Львівську політехніку за спеціальністю економіка підприємства, має ступінь кандидата економічних наук.

До політичної кар’єри працював у бізнесі, зокрема у сфері енергетики та інвестицій.

У 2018-2019 роках очолював Бурштинську ТЕС групи ДТЕК.

У серпні 2019 року став головою Івано-Франківської ОВА, у лютому 2020 – віцепрем’єром з питань розвитку громад і територій.

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