Воювали проти ЗСУ: шістьох зрадників засудили до 15 років

Суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна шістьох зрадників, які воювали на боці російських окупантів проти Сил оборони України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Суд покарав бойовиків, які воювали проти ЗСУ

Як з’ясувала військова контррозвідка та слідчі СБУ, всі фігуранти — місцеві мешканці Донеччини та Луганщини, які приєдналися до окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

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Четверо з них служили у складі 4-ї та 7-ї мотострілецьких бригад, брали участь у бойових діях в Сєвєродонецьку, Кремінній, Попасній і під Бахмутом. Один із них був двічі взятий у полон — вперше у 2022 році, а вдруге — після обміну, коли його знову направили на фронт у 2024 році.

Ще двоє бойовиків входили до складу 110-ї мотострілецької бригади та 111-го стрілецького полку РФ. Вони намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку.

На підставі зібраних доказів зловмисників визнано винними за:

чч. 1, 2 ст. 111 ККУ — державна зрада,

ч. 7 ст. 111-1 ККУ — колабораційна діяльність.

Слідчі дії проводилися за процесуального керівництва прокуратур Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України затримали у Харкові колишнього актора місцевого театру для дітей та юнацтва, який передавав дані ворогам для проведення повітряних атак.

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