Запевнив у підтримці України: Сирський провів розмову з Гринкевичем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генералом Алексусом Гринкевичем.

Про це Сирський повідомив у Facebook.

Розмова Сирського і Гринкевича: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що діалог із Гринкевичем проходив у форматі “справжнього партнерства”.

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– Отримав тверді зобов’язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви президента США Трампа та генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці, – написав Сирський.

Він висловив вдячність за постійну підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, генерал Алексус Гринкевич офіційно вступив на посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі 4 липня.

Командування відповідає за стратегічне планування та реалізацію усіх військових операцій Альянсу на європейському континенті.

Під час слухань у Сенаті США 24 червня Гринкевич заявив, що Україна може перемогти у війні проти Росії.

Кандидатуру Гринкевича на посаду командувача Об’єднаними силами НАТО в Європі висунув президент США Дональд Трамп ще 5 червня.

До призначення генерал-лейтенант обіймав посаду директора оперативного управління J-3 Об’єднаного штабу Пентагону у Вашингтоні.

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