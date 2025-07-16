Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери: української зброї має бути більше

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери, під час якої обговорювалися питання власного виробництва зброї, домовленості з партнерами та постачання для української армії.

Про це повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі.

Нарад щодо оборонної сфери України: деталі

За столом окрім президента України зібралися прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та міністр оборони Рустем Умєров.

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За словами Зеленського, під час наради детально проаналізували виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів у сфері оборони.

Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, а також ключові показники, за якими оцінюватиметься ефективність управління оборонною сферою за підсумками цього року.

Під час наради також розглядалися питання співпраці з міжнародними партнерами та виконання домовленостей щодо постачання зброї для Збройних сил України.

ЇЇ результати мають сприяти підвищенню ефективності оборонної сфери та посиленню військового потенціалу України.

— Української зброї має стати більше, – наголосив Зеленський.

Днями Зеленський заслухав доповідь очільника МВС України Ігоря Клименка щодо діяльності Нацгвардії на фронті та безпекової ситуації у прифронтових регіонах.

Окремо президент з міністром обговорили роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів та захист фронтової логістики.

Також Клименко повідомив про підготовку нових заходів для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності.

Фото: Володимир Зеленський

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