Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери: української зброї має бути більше
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери, під час якої обговорювалися питання власного виробництва зброї, домовленості з партнерами та постачання для української армії.
Про це повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі.
Нарад щодо оборонної сфери України: деталі
За столом окрім президента України зібралися прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та міністр оборони Рустем Умєров.
За словами Зеленського, під час наради детально проаналізували виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів у сфері оборони.
Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, а також ключові показники, за якими оцінюватиметься ефективність управління оборонною сферою за підсумками цього року.
Під час наради також розглядалися питання співпраці з міжнародними партнерами та виконання домовленостей щодо постачання зброї для Збройних сил України.
ЇЇ результати мають сприяти підвищенню ефективності оборонної сфери та посиленню військового потенціалу України.
— Української зброї має стати більше, – наголосив Зеленський.
Днями Зеленський заслухав доповідь очільника МВС України Ігоря Клименка щодо діяльності Нацгвардії на фронті та безпекової ситуації у прифронтових регіонах.
Окремо президент з міністром обговорили роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів та захист фронтової логістики.
Також Клименко повідомив про підготовку нових заходів для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності.
Фото: Володимир Зеленський